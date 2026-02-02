Efeler Belediyesi Ekipleri, Sağanak Yağış Sonrası Seferber Oldu - Son Dakika
Efeler Belediyesi Ekipleri, Sağanak Yağış Sonrası Seferber Oldu

02.02.2026 14:59  Güncelleme: 16:12
Efeler Belediyesi, yoğun sağanak yağış sonrası oluşan su taşkınlarına müdahale ederek yolları açtı ve hayvanları kurtardı. Belediye Başkanı vatandaşları dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası tüm birimleriyle olumsuzluklara karşı seferber oldu.

Efeler'in Dereköy Mahallesi'nde meydana gelen su taşkını nedeniyle kapanan yol, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle gerçekleştirdiği müdahale sonucu kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Taşkın nedeniyle risk altında bulunan vatandaşlara ait küçükbaş hayvanlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle telef olmaktan kurtarıldı.

Ekipler, yağıştan etkilenmesi muhtemel diğer mahallelerde de kontrollerini sürdürürken, dere yatakları ve riskli bölgelerde önleyici temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşlardan özellikle yağışlı havalarda dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda uyararak, olası bir acil durumda belediyenin 444 80 09 numaralı çağrı merkezine ulaşabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Efeler, Güncel, Son Dakika

