Efes Selçuk Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Kış Yakacak Fişi Dağıtımına Başladı - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Kış Yakacak Fişi Dağıtımına Başladı

Efes Selçuk Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak fişi dağıtımına başladı. Bu fiş ile vatandaşlar, kışlık odun ve kömür alabilecek. Belediyenin sosyal destek projeleri kapsamında edilen yardımlar, ekonomik zorluk yaşayan ailelere yöneliktir.

07.11.2024 10:58
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak fişi dağıtımına başladı. Dağıtılan fiş ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kışlık odun ve kömürlerini satın alabilecek.

Efes Selçuk Belediyesi, kentteki sosyal dayanışmayı güçlendiren projelerini sürdürüyor. Özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla daha da önem kazanan sosyal destek faaliyetlerinde, vatandaşların soğuk günleri daha güvenli ve sıcak bir ortamda geçirebilmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak fişi dağıtımına başladı. Dağıtılan yakacak fişi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kışlık yakacakları odunu ve kömürü satın alabilecekler.

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte talebin arttığı Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Market ise Amfi Tiyatro altında hizmet veriyor. Kıyafet bağışlarının kabul edildiği Sosyal Market'ten ihtiyaç sahibi vatandaşlar istedikleri kıyafetleri alabiliyor. Sosyal Markette çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaşın ihtiyaç duyduğu kışlık kazak, mont gibi günlük giysiler bulunuyor.

"Sosyal belediyecilik adına çalışıyoruz"

Sosyal yardımların kış aylarında da devam ettiğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, belediyemiz aracılığıyla yurttaşlarımızın ekonomik zorluklardan daha az etkilenmesi için çalışıyoruz. Efes Selçuk'ta sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının beslenme çantalarının dolmasına katkı sunmaktan ailelerin kış aylarında odun kömür ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar sosyal belediyecilik adına çalışıyoruz. Efes Selçuk Belediyesi olarak eğitimde destek, ulaşım yardımı, kırtasiye hizmetleri ve daha pek çok alanda halkımızın yanında yer alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Kış Yakacak Fişi Dağıtımına Başladı - Son Dakika

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