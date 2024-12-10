Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-12", Ayvacık açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik "TCSG-905" botu yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 31 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ege'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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