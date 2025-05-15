Ege'de Fırtına Uyarısı!

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın beklenen fırtına nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir' turuncu, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar'a ise sarı kodlu uyarı verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre fırtına nedeniyle; Muğla, Aydın, İzmir illerimiz için turuncu; Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar illerimiz için sarı uyarı verilmiştir.

Cuma günü sabah saatlerinden sonra Güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."