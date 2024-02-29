Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgarın eseceğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

29.02.2024 18:29
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Ege Denizi'nin güneyine yönelik fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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