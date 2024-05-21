Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı\'nda sunum yaptı

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Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı'nda sunum yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜRKÜNİB Dönem Başkanı, Azerbaycan İktisat Üniversitesi (UNEC) Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov'un ev sahipliğindeki toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Budak, toplantıda, "Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı'nın Kurulması" konulu sunumu paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Budak, TÜRKÜNİB'in başta akademik olmak üzere farklı alanlarda iş birlikleri gerçekleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ege Üniversitesinin akademik potansiyelini Türk dünyası üniversiteleri ile paylaşma noktasında önemli rol üstlendiklerini aktaran Budak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz vizyoner projelerle bir yandan bilim ihraç ederken bir yandan da akademik kurumlara rol model oluyoruz. Tam akredite, öğrenci odaklı, araştırma üniversitemiz uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda, Türk dünyası yükseköğretim kurumları ile geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza attı, atmaya devam ediyor. Azerbaycan ve Özbekistan'daki üniversitelerle sürdürdüğümüz ve başarı ile devam eden ikili diploma programları bunun en müşahhas örneği olduğunu söyleyebilirim. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocamızın liderliğinde ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımak için yoğun gayret göstermeye devam edeceğiz."