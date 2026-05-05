Eğirdir'de Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğirdir'de Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

05.05.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki çocuk dağlık alanda mahsur kaldı, polis ve ekipler tarafından halatla kurtarıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 çocuk, telefonla polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan halatla yukarı çekilen 2 çocuk kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Sağlık Ocağı Evleri arka kısmında bulunan dağlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Efe S.Y. (10) ile arkadaşı Efecan G. (8), tırmandıkları sarp kayalık bölgede mahsur kaldı. Kayalıktan inemeyen 2 arkadaş yanlarındaki cep telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, heyelan riski bulunan bölgede dikkatli şekilde yürüttükleri çalışma sonucu çocukların bulunduğu noktaya ulaştı. Mahsur kaldıkları noktadan halat yardımıyla çıkarılan 2 kurtarıldı.

Bölgeden güvenli şekilde indirilen çocuklar, sağlık ekiplerince ilk kontrollerinin yapılmasının ardından tedbir amaçlı Eğirdir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklarının kurtarılmasının ardından ailelerin büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Kurtarma, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir'de Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 02:46:31. #7.13#
SON DAKİKA: Eğirdir'de Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.