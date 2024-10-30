Eğirdir\'de TIR Kazası: Sürücü Yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yem yüklü TIR'ın refüje çarpıp 70 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada sürücü yaralandı.
Kaza, bugün Eğirdir ilçesi Sevinçbey Köyü Beşevler mevkiinde meydana geldi. Hasan Kocabıyık idaresindeki 32 K 0167 plakalı dorsesinde yem yüklü TIR, saat 07.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 70 metre refüj demirlerini parçalayarak sürüklenen TIR karşı şeride geçeceği sırada bariyerlere takılarak durdu. Kaza sonrası yaralanan sürücü Hasan Kocabıyık ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde jandarma ve karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,
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