Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat’tan öğretmen atamalarında adil planlama çağrısı

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "50 bin öğretmen atamasında branşların ihtiyacı, mevcut açıklar ve sahadaki gerçekler esas alınmalı; hiçbir branşın emeği ve beklentisi görmezden gelinmemelidir" açıklamasını yaptı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmen atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

"Atama bekleyen öğretmenlerimizin yıllardır verdikleri emeğin, girdikleri sınavların ve taşıdıkları umudun karşılığı adil bir istihdam politikası olmalıdır.

50 bin öğretmen atamasında branşların ihtiyacı, mevcut açıklar ve sahadaki gerçekler esas alınmalı; hiçbir branşın emeği ve beklentisi görmezden gelinmemelidir.

Öğretmen ihtiyacının bulunduğu bir eğitim sisteminde çözüm; adil, dengeli ve ihtiyaca dayalı bir atama planlamasıdır."