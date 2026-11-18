(ANKARA) - Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu'nu ziyaret ederek en az 50 bin öğretmen ataması yapılması talebini iletti. Görüşmede öğretmenlerin mazeret tayinleri, aile birliği mağduriyetleri, il dışı yer değiştirme sorunları ve ekonomik hakları da ele alındı.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Terzioğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özat, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Hülya Terzioğlu'nu ziyaret ettik. Görüşmemizde; En az 50 bin öğretmen ataması, mazeret tayini ve aile birliği mağduriyetleri, il dışı yer değiştirme sorunları, engelli öğretmenlerimizin atama ve çalışma koşulları, zorlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlerimizin talepleri, eğitim çalışanlarımızın ekonomik, sosyal ve özlük hakları konularını ele aldık. Talep ve çözüm önerilerimizi içeren dosyamızı sunduk. Eğitim çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Sayın Hülya Terzioğlu'na nazik kabulleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."