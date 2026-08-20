Eğitim Gücü Sen\'den Önlük Eylemi Kararı

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlere yönelik önlük düzenlemesine karşı, eğitim öğretim yılı boyunca, üyelerinin kendi tercihleri doğrultusunda önlük giymemeleri için eylem kararı aldıklarını bildirdi.

Eğitim Gücü Sen Merkez Yönetim Kurulu, MEB tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgedeki kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "genelgenin 23. maddesinde, eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiğine" yer verildi.

Ancak söz konusu genelgenin dayanakları arasında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te, öğretmenler bakımından genel ve açık bir "önlük giyme zorunluluğu" düzenlenmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, üst norm niteliğindeki yönetmelikte açıkça öngörülmeyen yeni bir yükümlülüğün yalnızca genelge ile getirilmesi normlar hiyerarşisi, kanunilik ilkesi ve idarenin düzenleme yetkisinin sınırları bakımından ciddi hukuki tereddüt oluşturmaktadır.

Genelge ile dayanak alınan yönetmeliğin kapsamının genişletilerek öğretmenler bakımından yeni ve bağımsız bir yükümlülük ihdas edilmesi hukuken kabul edilebilir değildir. Nitekim Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetler, yalnızca kanunla ve Anayasa'da belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve temizlik ve düzen kurallarına uygun kılık ve kıyafet içerisinde bulunmaları gerektiği hususu saklı kalmak kaydıyla, genelgenin 23. maddesinde öngörülen önlük uygulamasına karşı, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı boyunca üyelerimizin isteklerine bağlı olarak önlük giymemelerine yönelik sendikal eylem kararı alınmıştır."

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz, mesleğinin sorumluluğuna ve öğretmenlik vakarına uygun şekilde giyinmektedir. Önlük konusunda da esas alınması gereken öğretmenin kendi tercihidir. Bu nedenle, önlük kullanımının gönüllülük esasına dayanması için eylem kararı aldık. İsteyen üyemiz önlüğünü giyer, istemeyen giymez. Öğretmenimizin iradesine saygı duyulmasını istiyoruz" ifadesine yer verdi.