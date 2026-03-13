Eğitim-İş'ten Grev Kırıcılığa Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş'ten Grev Kırıcılığa Tepki

13.03.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş, MEB'in grev kırıcılığını ve öğretmenlerin hak taleplerini savundu.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin sürdürdüğü greve ilişkin "Öğretmenlerin en temel ve meşru hak talepleri karşısında köşeye sıkışan okul yönetiminin imdadına, MEB yetişmiştir. Bakanlık ve yerel idareler, 'derslerin boş geçmemesi' ve 'öğrencilerin mağdur olmaması' gibi kılıfların arkasına saklanarak, geçici görevlendirmelerle sermayenin muhafızlığına soyunmaktadır. Patronların imdadına devlet aygıtlarını kullanarak yetişen Bakanlık, açıkça 'grev kırıcılık' yapmaktadır" açıklamasını yaptı.

Eğitim-İş'ten İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin başlattığı greve ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenlerin, İtalyan öğretmenlerle aralarındaki devasa maaş uçurumuna karşı 'eşit işe eşit ücret' talebiyle başlattıkları onurlu direniş; doğrudan sermayenin ve bekçiliğine soyunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak saldırısı altındadır. Öğretmenlerin en temel ve meşru hak talepleri karşısında köşeye sıkışan okul yönetiminin imdadına, MEB yetişmiştir. Bakanlık ve yerel idareler, 'derslerin boş geçmemesi' ve 'öğrencilerin mağdur olmaması' gibi kılıfların arkasına saklanarak, geçici görevlendirmelerle sermayenin muhafızlığına soyunmaktadır."

Patronların imdadına devlet aygıtlarını kullanarak yetişen Bakanlık, açıkça 'grev kırıcılık' yapmaktadır. MEB; eğitim emekçilerinin alın terini ve meslek onurunu korumak yerine, sermayenin safında hizalanmayı ve onun bekçiliğini yapmayı seçmiştir. Yapılan bu müdahale ile Anayasa'nın 54. maddesiyle güvence altına alınan grev hakkı ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 'İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı' başlıklı 68. maddesi fiilen gasp edilmektedir. İşvereni korumak adına hukuku ayaklar altına alan Bakanlık, eğitim emekçilerinin en temel sendikal haklarına saldırarak anayasal bir suç işlemektedir. Grev; sömürüye karşı emekçinin en meşru hakkıdır.

"Açıkça uyarıyoruz"

Eğitim-İş olarak açıkça uyarıyoruz:  Öğretmenlik meslek onuruna yakışmayan grev kırıcılığı dayatmasını reddediyoruz. MEB hukuki dayanaklardan yoksun görevlendirmelerden derhal vazgeçmeli, Özel İtalyan Lisesi yönetimi de öğretmenlerin 'eşit işe eşit ücret' talebini derhal kabul etmelidir. Alın terimizin sömürülmesine, mesleğimizin değersizleştirilmesine asla geçit vermeyeceğiz. Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin onurlu direnişi; tüm eğitim emekçilerinin ortak kavgasıdır. Haklı talepleri karşılanana dek direnen öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş'ten Grev Kırıcılığa Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:32:14. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş'ten Grev Kırıcılığa Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.