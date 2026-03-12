Eğitim Sen'den Grev Kırma İddiasına Tepki - Son Dakika
Eğitim Sen'den Grev Kırma İddiasına Tepki

12.03.2026 13:42
Eğitim Sen, öğretmenlerin kısmi görevlendirmesinin grev kırmaya yönelik olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı okullarda görev yapan öğretmenleri "kısmi zamanlı görevlendirme" ile Özel İtalyan Lisesi'ne yönlendirdiği iddialarının "grev kırmaya yönelik" olduğunu savundu.

Eğitim Sen, İstanbul'daki Özel İtalyan Lisesi'nde devam eden grev sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı okullarda görev yapan öğretmenleri "kısmi zamanlı görevlendirme" adı altında okula yönlendirerek grevin etkisini kırmaya yönelik girişim içinde olduğuna dair ciddi bilgiler aldıklarını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu görevlendirmelerin grev kırıcı nitelik taşıdığı ve çalışanların anayasal grev hakkını fiilen ortadan kaldırmayı hedefleyen kabul edilemez müdahaleler olduğu ifade edildi. Sendika, İstanbul'da bulunan okulda çalışan eğitim emekçilerinin yürüttüğü grevin yaklaşık bir aydır devam ettiğini belirterek, bu sürecin eğitim emekçilerinin insanca çalışma koşulları ve temel hakları için yürüttüğü meşru, demokratik ve anayasal bir mücadele olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 68. maddesine işaret edilerek, kanuni grev süresince grevde bulunan işçilerin yerine işçi alınamayacağı ve grevin etkisini ortadan kaldırmaya dönük organizasyon değişiklikleri yapılamayacağının açıkça düzenlendiği hatırlatıldı. Bu nedenle grevde bulunan eğitim emekçilerinin yerine başka öğretmenlerin görevlendirilmesinin hukuka ve sendikal haklara aykırı olduğu kaydedildi.

Sendika, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, İstanbul 3 No'lu Şubelerinin gelişmeleri sahada izlediğini ve üyelerle birlikte gerekli sendikal ve hukuki adımların atıldığını aktardı. Bu kapsamda, grev kırıcılığına alet edilmek istenen görevlendirmelere karşı kullanılmak üzere üyeler için bir dilekçe örneği hazırlanarak paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, konunun yalnızca sendika üyelerini değil tüm eğitim emekçilerini ilgilendiren bir hak ve dayanışma meselesi olduğu vurgulanarak eğitim emekçilerine grev kırıcılığına karşı duyarlı olma, grevdeki emekçilerin yerine yapılmak istenen geçici görevlendirmeleri kabul etmeme ve emekçilerin mücadelesiyle dayanışma içinde olma çağrısı yapıldı.

Eğitim Sen açıklamasında, grev hakkının temel bir hak olduğu belirtilerek, idari tasarruflarla etkisizleştirilemeyeceği ifade edildi. Sendika ayrıca, grevin etkisini kırmaya yönelik girişimlerin durdurulması çağrısında bulunarak, eğitim emekçilerinin dayanışmasını büyüterek grev hakkını ve emeğin onurunu savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

