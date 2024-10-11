Eğitimde Derinleşen Sorunlar

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(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Maalesef, Türkiye'de eğitimde yaşanan sıkıntılar her geçen gün daha da derinleşiyor ve toplumumuzun geniş kesimlerini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, TBMM'de yaptığı açıklamada, eğitim alanında yaşanan sorunlara değindi. "Maalesef, Türkiye'de eğitimde yaşanan sıkıntılar, her geçen gün daha da derinleşiyor ve toplumumuzun geniş kesimlerini olumsuz etkiliyor" diyen Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son verilerine göre son 6 yılda ortaokulu bitiren ama liseye kayıt yaptırmayan 1 milyon 298 bin öğrenci olduğunu kaydetti. Bu gençlerin ülke için büyük kayıp olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Artan kira, enerji ve gıda fiyatları altında ezilen haneler, eğitime bütçe ayıramaz hale gelmiştir. Barınmaya ve beslenmeye yetemeyen haneler, eğitime nasıl bütçe ayırsın ki? Eğitim bir lüks değil, temel bir insan hakkı. Ancak gelinen noktada, birçok aile için çocuklarını eğitmek, artık karşılayamayacakları bir yük haline geldi. İktidarın yanlış eğitim ve ekonomi politikaları ülkemizi öyle bir duruma getirdi ki eğitim hakkına erişim parası olan için de olmayan için de zorlaştı.

"Artan beyin göçüne karşıönlem alınmalı"

TÜİK'in iki hafta önce yayımladığı yükseköğretim beyin göçü istatistikleri eğitimle ilgili daha karmaşık sorunlarımız olduğunu anlatıyor bize. Ülkemizin üniversitelerinde eğitim almış, nitelikli, başarılı gençlerimiz var ama onların da kendi ülkelerinde çalışmak yerine yurt dışına göç etmeyi tercih ettiğini gösteriyor TÜİK verileri. Milyonlarca lira yatırım yaparak eğitim verdiğimiz gençlerimiz, ülkemizde geleceği göremedikleri için başka ülkelerde iş bulma arayışına giriyor. Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarımızın yüzde 17,9'u, elektronik mühendisliği mezunlarımızın yüzde 9,1'i, bilgisayar mühendislerimizin yüzde 8,4'ü, yazılım mühendislerimizin yüzde 7,8'i yurt dışına göçmüş geçen sene. Peki, neden? Çünkü burada sunulan iş fırsatları ve yaşam koşulları, gençlerimizi tatmin etmiyor.

"Gençlerimize sahip çıkmalıyız"

Bir yandan eğitimden uzaklaşan gençlerimiz, diğer yandan ülkeden uzaklaşan nitelikli beyinlerimiz. Bu iki büyük sorun, ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Türkiye'nin refahı, ancak eğitim sistemindeki bu yapısal sorunları çözerek sağlanabilir. Eğer bu sorunları görmezden gelmeye devam edersek, ülkemizin kalkınma hayalini gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır. Öncelikle, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız. Eğitim, herkesin erişebileceği bir hak olmalıdır, bir ayrıcalık değil. Devlet olarak, ailelerin çocuklarını okula göndermesini teşvik edecek, ekonomik destek programlarını hızla devreye sokmalıyız. İkincisi, nitelikli gençlerimizi ülkede tutacak bir iş ve yaşam ortamı sağlamak zorundayız."