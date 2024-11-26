Eğitime Bütçe Payı: %14,84 - Son Dakika
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Eğitime Bütçe Payı: %14,84

Eğitime Bütçe Payı: %14,84

MEB, 2025 merkezi bütçesinin %14,84'ünün eğitime ayrıldığını duyurdu, öğretmenlere yeni modeli anlattı.

26.11.2024 18:49
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "2025 merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,84'ü eğitime ayrılmış durumda. Çoğunluğu personel gideri olmakla birlikte bakanlıklar arasında son 20 yılda özellikle eğitime ayrılan bütçe her zaman bir numarada olmuştur." dedi.

Demirli, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini öğretmenlere anlattı.

Son 20 yılda özellikle eğitime ayrılan bütçenin diğer bakanlıklara göre her zaman önce olduğunu belirten Demirli, şöyle konuştu:

"2025 merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,84'ü eğitime ayrılmış durumda. Çoğunluğu personel gideri olmakla birlikte bakanlıklar arasında son 20 yılda özellikle eğitime ayrılan bütçe her zaman bir numarada olmuştur. Elbette bu bütçenin de verimli kullanılması esastır. Bütçenin sürekli olarak birinci sırada olmasının yansımalarını son 20 yıla baktığımızda 367 bin derslikten 734 bin dersliğe yükselmiş durumdayız."

Demirli, kamu ve özelde görev yapan 1 milyon 200 bine yakın öğretmen ordusu olduğu bilgisini paylaşarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının yakaladığını aktardı.

"180 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı"

Son 20 yılda 4 milyar 430 milyon ders kitabının 2024-2025 eğitim öğretim yılında da 180 milyon kitabın ücretsiz dağıtıldığını aktaran Demirli, "Bu ciddi bir külfet, ciddi bir maliyet ama çocuklarımızın üstün yararı için, eğitim sistemimizin niteliği ve kalitesi için yapılan harcamalar helali hoş olsun." dedi.

Türkiye'deki okullaşma oranları, öğretmen niteliğini artırma çalışmaları, eğitime ayrılan bütçe ortalamalarına ilişkin de verileri paylaşan Demirli, "Büyük bir emek ve gayret var. Gelişen teknoloji var. Değişen toplumsal algılar, yöntemler, teknikler, stratejiler var. Tüm bu altyapı, gelişmeler ve benzeri diğer hususları dikkate aldığınızda programlarımızda bir güncelleme ihtiyacı hasıl oldu. Bunu da uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda 2024 yılında Mayıs ayında onaylanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin de bilgileri sunumla anlatan Demirli, sunumun ardından öğretmenlerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitime Bütçe Payı: %14,84 - Son Dakika

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