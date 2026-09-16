Eğriboz Adası'nda orman yangınına 36 itfaiyeci ve 4 hava aracıyla müdahale ediliyor
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Paradisi bölgesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına 36 itfaiyeci 9 araçla karadan, 2 uçak ve 2 helikopter havadan müdahale ediyor; Karistos Belediyesi su tankerleri de çalışmalara katılıyor.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, adanın Paradisi bölgesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.
Yangına, 36 itfaiyecinin 9 araçla müdahale ettiği, söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterin havadan destek verdiği kaydedildi.
Karistos Belediyesine ait su tankerlerinin de çalışmalara katıldığı aktarıldı.
Öte yandan, Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın riski haritasında Eğriboz'un bugün yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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