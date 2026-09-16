Eğriboz Adası'nda orman yangınına 36 itfaiyeci ve 4 hava aracıyla müdahale ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğriboz Adası'nda orman yangınına 36 itfaiyeci ve 4 hava aracıyla müdahale ediliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Paradisi bölgesinde sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına 36 itfaiyeci 9 araçla karadan, 2 uçak ve 2 helikopter havadan müdahale ediyor; Karistos Belediyesi su tankerleri de çalışmalara katılıyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, adanın Paradisi bölgesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangına, 36 itfaiyecinin 9 araçla müdahale ettiği, söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterin havadan destek verdiği kaydedildi.

Karistos Belediyesine ait su tankerlerinin de çalışmalara katıldığı aktarıldı.

Öte yandan, Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yangın riski haritasında Eğriboz'un bugün yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Helikopter, Yunanistan, Acil Durum, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğriboz Adası'nda orman yangınına 36 itfaiyeci ve 4 hava aracıyla müdahale ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı İki nokta balistik füzelerle vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! İki nokta balistik füzelerle vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:11:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Eğriboz Adası'nda orman yangınına 36 itfaiyeci ve 4 hava aracıyla müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement