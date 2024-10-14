Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz'ın babası: Bacaklarını kaybedebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz'ın babası: Bacaklarını kaybedebilir

Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz\'ın babası: Bacaklarını kaybedebilir

BURSA'da, kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın (16) ağır yaralanmasına neden olan Efe Şayık (18) tutuklandı.

14.10.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, kamyonetle çarptığı Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın (16) ağır yaralanmasına neden olan Efe Şayık (18) tutuklandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde 4 gündür uyutulan Zeynep Naz'ın babası Yetkin Sarıkaya (45), "Doktorlar, kızımın bacaklarını kaybedebileceğini söylediler" dedi.

Kaza, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Şayık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Efe Şayık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde, Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın yanındaki arkadaşıyla, yayalara kırmızı ışık yanarken, yolun karşısına geçmeye çalıştığı, arkadaşının gelen kamyoneti fark etmesiyle kolundan tutup çekmek istediği, ancak hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Zeynep Nazlı'nın arkadaşlarının yardıma koşması da görüntüye yansıdı.

Kaldırıldığı özel hastanede tedavisi süren Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Baba Yetkin Sarıkaya, "Çocuğum hala yoğun bakımda ve biz 4 gündür hastanedeyiz. Çocuğumun durumunda şu an ilerleme gözükmüyor. Tam aksi gerileme var. Doktorlar, uzuv kayıpları olabileceğini ve kızımın bacaklarını kaybedebileceğini söylediler" dedi.

'EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇMESİ CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR'

Trafik kaza raporunda ehliyetsiz sürücünün 'hızını azaltmadığı' için yüzde 25, kızının ise kırmızı ışıkta yolun karşısına geçtiği için 'ışık ihlali'nden yüzde 75 kusurlu bulunduğunu belirten Sarıkaya, "Olayın olduğu yerde azami hız sınırı 30 kilometredir. Fakat sürücü Efe Şayık, bu hızdan çok daha fazla hızlı ve frenleme yapmamış. Bu çocuğun ehliyetsiz direksiyon başına geçmesi, cinayete teşebbüstür. Ben burada çocuğumun canıyla uğraşırken, bir taraftan da bu olaylarla uğraşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sarıkaya, Güncel, Hukuk, Bursa, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz'ın babası: Bacaklarını kaybedebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücünün kamyonetle çarptığı liseli Zeynep Naz'ın babası: Bacaklarını kaybedebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.