İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, "geniş tabanlı bir hükümet kurmayı başaramazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetinde olduğunu" duyurarak, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak bir azınlık hükümetine kapı araladı.

Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "değişim bloku" liderleriyle hükümet kurma çalışmalarını ve İsrail Meclisi'nde atılan adımları görüşmek üzere bir araya geldiğini hatırlattı.

Açıklamasına oğlu ve yeğeninin Gazze'de İsrail ordusu saflarında savaşırken öldüğünü hatırlatarak başlayan Eisenkot, "Oğlun senden utanırdı." gibi ifadelerle hedef alınmasına tepki gösterdi. Eisenkot, alacağı kararların eleştirilebileceğini de belirtti.

Hükümet kurmak için önünde üç seçenek olduğunu kaydeden Eisenkot, birinci seçeneğin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle zorunlu askerlik yasası konusunda anlaşarak hükümet kurmak olduğunu ifade etti.

Eisenkot, ikinci seçeneğin ise geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi üyelerini ikna ederek "birlik hükümeti" kurmak olduğunu aktararak, ancak Likud'un söylemleri ile eylemleri arasında büyük fark bulunduğunu vurguladı.

Azınlık hükümetine kapı aralandı

Hükümet kurma çabalarını uzatmak istemediğinin altını çizen Eisenkot, "Eğer samimi çabalarım geniş bir hükümet kurulmasına yol açmazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetindeyim." açıklamasını yaptı.

Eisenkot, bu ifadeleriyle İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle kurulacak muhtemel azınlık hükümetine kapı araladı.

İsrailli siyasetçi, bu hükümeti yemin töreni öncesinde ve sonrasında genişletmek için çalışacağını kaydetti.

Netanyahu'nun "daha önce bilmedikleri yollarla hareket ettiği tehlikeli bir süreçten geçtiklerini" vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'nun nüfusun yüzde 21'ini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinlileri "terör destekçisi" diye hedef almasının ve askeri seçeneklerle siyasi takvimlerin karıştırılmasının "akıl almaz bir delilik ve risk" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen İsrailli siyasetçi, İsrail Meclisi'nde başkanı değiştirdiklerini ve kilit komiteleri ele geçirdiklerini hatırlatarak bu hafta da Devlet Denetçisi olarak İsrail Yüksek Mahkemesi eski Yargıcı Yosef Elron'un atanması için oturum düzenleyeceklerini aktardı.

Ben-Gvir'den tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Eisenkot'un açıklamalarına, "Terör destekçileriyle hükümet kurma yetkin yok." sözleriyle tepki gösterdi.

Ben-Gvir, böyle bir hükümetin kurulması durumunda bunun meşru bir hükümet olmayacağını savundu.