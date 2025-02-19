Ekinci ve Abdulgani Görüştü

Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani'yle Bağdat'ta bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci'nin, Irak Petrol Bakanı Abdulgani'yle Bağdat'ta görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Irak arasında petrol alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

Başka bir paylaşımda da Ekinci'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldiği ve görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.