Ekmek ve Demokrasi Mücadelesi Birleşmeli

21.02.2026 16:19
Arzu Erkan, Kocaeli'deki mitingde ekmek davasını demokrasi mücadelesiyle birleştirmeyi vurguladı.

(KOCAELİ) - CHP'nin Kocaeli'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, "Ekmek davası, demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemez. Sendika, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı siyasal haklardan, basın özgürlüğünden ayrı düşünülemez. Asıl olan bu mücadeleleri birleştirmektir. Ekmek, barış ve özgürlük taleplerimizle birleşelim, saray düzeninin faşist rejim inşa girişimlerine geçit vermeyelim" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapıldı. Mitinge Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ve parti heyeti de katıldı. Ekmek mücadelesi ile demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin birbirinden ayrılamayacağını söyleyen Erkan, işçi sınıfı ve emekçilere demokrasi mücadelesinin ön safında yer alma çağrısı yaptı.

Erkan, mitinge katılım gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Seçme ve seçilme hakkının ayaklar altına alındığı, halk iradesinin gasbedildiği, işçi sınıfı ve emekçilere dönük politik saldırganlıkların alabildiğine arttığı, yargının, siyasi iktidarın bir aparatı haline dönüştürüldüğünün yeni bakan atamalarıyla görüldüğü bir ortamda; ekmek, barış ve özgürlük talepli mücadeleleri ortaklaştırmak, faşizmin inşası yolunda atılan adımlara bu ülkenin işçileri emekçileri, gençleri kadınları olarak hep birlikte karşı çıkmak üzere bugün bu mitingde taleplerimizle yerimizi aldık."

"İşçi sınıfı demokrasi mücadelesinin ön safına geçmeli"

Emek Partisi olarak her fırsatta ekmek mücadelesiyle demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesinin birbirine kopmaz bağlarla bağlı olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Erkan, "Dolayısıyla işçi sınıfı bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin önüne geçmeli ve bütün toplumsal kesimlerle bu mücadeleyi sürdürmelidir" çağrısında bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda AİHM ve AYM kararlarının uygulanması yönündeki tavsiyeyi de eleştiren Erkan, "Bunun için komisyona da rapora da ihtiyaç yok. Tam da rapora ilişkin tartışmaların sürdürüldüğü dönemde Birleşik Metal-İş Sendikası, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Asil Çelik kararını kamuoyu ile paylaştı. AYM bir kez daha grevin erteleme adı altında yasaklanmasının hak ihlali olduğunun altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Grev ertelemelerine karşı Birleşik Metal-İş'in AYM başvurusunun yeni olmadığına dikkati çeken Erkan, "2015'te grev ertelemeleri AYM'ye taşındı. 2018'de hak ihlali kararı verildi. Asil Çelik kararı ise 9 yıl sonra geldi. 2018'de bir karar daha alınmış olmasına rağmen işçi sınıfının grev, toplu sözleşme ve sendika hakları konusunda verilen ihlal kararları uygulanmıyor. Sendika, TİS ve grev hakkı demokratik hak ve özgürlüklerin bir parçasıdır" dedi.

İşçi ve emekçilerle sendikalara seslenen Erkan, "Ekmek davası, demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemez. Sendika, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı siyasal haklardan, basın özgürlüğünden ayrı düşünülemez. Asıl olan bu mücadeleleri birleştirmektir. Ekmek, barış ve özgürlük taleplerimizle birleşelim, saray düzeninin faşist rejim inşa girişimlerine geçit vermeyelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Demokrasi, Kocaeli, Güncel, Ekmek, Son Dakika

