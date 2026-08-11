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Ekonomi Kötü Yönetiliyor

Ekonomi Kötü Yönetiliyor
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Ank-Ar araştırmasına göre, katılımcıların %81,1'i ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ank-Ar Seçmen Gündemi araştırmasını paylaşarak, katılımcıların yüzde 81,1'inin ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğünü belirtti. Ağıralioğlu, "AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın yüzde 52,9'u, MHP'ye oy veren vatandaşlarımızın ise yüzde 53,4'ü ekonominin kötü yönetildiğini söylüyor" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Ank-Ar Seçmen Gündemi tarafından yapılan ve katılımcılara "Türkiye'de ekonominin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 81,1'i ekonominin "kötü yönetildiğini", yüzde 15'i "iyi yönetildiğini" belirtirken, yüzde 3,9'u ise fikir bildirmedi.

Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize ekonominin nasıl yönetildiğini sormuşlar. Cevap öyle açık ki üzerine söz söylemeye hacet yok: Milletimizin yüzde 81,1'i 'Ekonomi kötü yönetiliyor' diyor.

Ama asıl dikkat edilmesi gereken şudur: AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın yüzde 52,9'u, MHP'ye oy veren vatandaşlarımızın ise yüzde 53,4'ü ekonominin kötü yönetildiğini söylüyor.

Yani bu artık muhalefetin itirazı değildir. Bu, milletimizin yaşadığı hayatın hükmüdür. Maaş eriyor, kirası artıyor, pazar filesi küçülüyor. Emekli geçinemiyor, işçi ay sonunu getiremiyor, esnaf dükkanını açık tutmaya çalışıyor. Siz istediğiniz kadar gündemi değiştirin; milletin mutfağındaki yangının gündemini değiştiremezsiniz. İktidara oy veren de vermeyen de aynı hayat pahalılığını yaşıyor, aynı faturayı ödüyor, aynı pazara çıkıyor.

Ve artık milletin gördüğü hakikat şudur: Ekonomi kötü yönetiliyor. Millet görüyor. Millet yaşıyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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