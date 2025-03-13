Ekrem İmamoğlu, 16 Mart'ta Diyarbakır'a Geliyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, 16 Mart'ta Diyarbakır'a Geliyor

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CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Mart Pazar günü Diyarbakır'da bir programa katılacak. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, programda toplumsal barış ve adalet taleplerinin dile getirileceğini vurguladı.

13.03.2025 16:14  Güncelleme: 16:20
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(DİYARBAKIR) - CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Mart Pazar günü Diyarbakır'a geliyor. İmamoğlu'nun kente yapacağı programa katılım çağrısında bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye büyük zulüm altında, büyük adaletsizlikler var, insan hakları yok sayılıyor ve şimdi tam da dayanışma zamanı" dedi.

CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında 16 Mart Pazar günü Diyarbakır'a gelecek.

İmamoğlu'nun düzenleyeceği programa katılım çağrısında bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, programda toplumsal barış ve adalet talep edenlerin bir arada olacağını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Mart Pazar günü saat 12.00'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı ön seçim aday adayı kendisi. Ancak bundan çok daha fazla bir şey ifade ediyor bu durum. Türkiye büyük zulüm altında, büyük adaletsizlikler var, insan hakları yok sayılıyor ve şimdi tam da dayanışma zamanı. Toplumsal barış için, adalet için, hukuk devleti için bir arada olmak istiyorsak sizleri dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, 16 Mart'ta Diyarbakır'a Geliyor - Son Dakika

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