Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... CHP'li Enginyurt: "Zindanlar Bizim, Saraylar Sizin Olsa da Direneceğiz" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... CHP'li Enginyurt: "Zindanlar Bizim, Saraylar Sizin Olsa da Direneceğiz"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, ''Recep Tayyip Erdoğan, TBMM dahil bütün demokratik kurumları kapat. Bütün Muhalefeti tutukla. Kendine özgün bir Türkiye kur. Zindanlar bizim, saraylar sizin olsa da direneceğiz'' dedi.

19.03.2025 10:21  Güncelleme: 10:22
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, " Recep Tayyip Erdoğan, TBMM dahil bütün demokratik kurumları kapat. Bütün Muhalefeti tutukla. Kendine özgün bir Türkiye kur. Zindanlar bizim, saraylar sizin olsada direneceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke hapishaneye döndü. Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce insan gözaltına alındı. Recep Tayyip Erdoğan, TBMM dahil bütün demokratik kurumları kapat. Bütün Muhalefeti tutukla. Kendine özgün bir Türkiye kur. Zindanlar bizim, saraylar sizin olsa da direneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... CHP'li Enginyurt: 'Zindanlar Bizim, Saraylar Sizin Olsa da Direneceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... CHP'li Enginyurt: "Zindanlar Bizim, Saraylar Sizin Olsa da Direneceğiz" - Son Dakika
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