Ekrem İmamoğlu'ndan "Hifa İkra" Mesajı: Kreşimizin Bahçesinde, Oyunların ve Umutların Arasında Dolaşmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'ndan "Hifa İkra" Mesajı: Kreşimizin Bahçesinde, Oyunların ve Umutların Arasında Dolaşmış

08.03.2026 23:15  Güncelleme: 01:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan Hifa İkra için derin üzüntü duyduğunu belirtti ve mücadele edeceklerini ifade etti.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Zeytinburnu sahilinde annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan Hifa İkra için paylaştığı mesajında, "Bu mübarek günde yüreğime dağlar oturdu. Meğer yollarımız, Yuvamız İstanbul'da; güzel bir gelecek hayalinde kesişmiş Hifa İkra kızım. Kreşimizin bahçesinde, oyunların ve umutların arasında dolaşmışsın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Hifa İkra için yayımladığı mesajda derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bu mübarek günde yüreğime dağlar oturdu. Meğer yollarımız, Yuvamız İstanbul'da; güzel bir gelecek hayalinde kesişmiş Hifa İkra kızım. Kreşimizin bahçesinde, oyunların ve umutların arasında dolaşmışsın. Bu topraklarda doğan her çocuk, güven içinde büyüme hakkıyla doğar. Her can bize emanettir; her hayatın vebali büyüktür. Bu umut dolu resme bakarken bu ağırlığı bir kez daha hissettim. Ama yılgınlık yok. Bu ülkenin hiçbir çocuğu sahipsiz kalmasın diye mücadeleye devam. Hifa İkra'nın hatrına her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hifa İkra' Mesajı: Kreşimizin Bahçesinde, Oyunların ve Umutların Arasında Dolaşmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 01:02:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan "Hifa İkra" Mesajı: Kreşimizin Bahçesinde, Oyunların ve Umutların Arasında Dolaşmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.