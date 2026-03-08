Ekrem İmamoğlu'ndan "Hifa İkra" Mesajı: Kreşimizin Bahçesinde, Oyunların ve Umutların Arasında Dolaşmış

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Zeytinburnu sahilinde annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan Hifa İkra için paylaştığı mesajında, "Bu mübarek günde yüreğime dağlar oturdu. Meğer yollarımız, Yuvamız İstanbul'da; güzel bir gelecek hayalinde kesişmiş Hifa İkra kızım. Kreşimizin bahçesinde, oyunların ve umutların arasında dolaşmışsın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Hifa İkra için yayımladığı mesajda derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bu mübarek günde yüreğime dağlar oturdu. Meğer yollarımız, Yuvamız İstanbul'da; güzel bir gelecek hayalinde kesişmiş Hifa İkra kızım. Kreşimizin bahçesinde, oyunların ve umutların arasında dolaşmışsın. Bu topraklarda doğan her çocuk, güven içinde büyüme hakkıyla doğar. Her can bize emanettir; her hayatın vebali büyüktür. Bu umut dolu resme bakarken bu ağırlığı bir kez daha hissettim. Ama yılgınlık yok. Bu ülkenin hiçbir çocuğu sahipsiz kalmasın diye mücadeleye devam. Hifa İkra'nın hatrına her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.