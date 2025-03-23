Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Ardından Yüz Binlerce İzmirli, Gündoğdu Meydanı'na Yürüdü - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Ardından Yüz Binlerce İzmirli, Gündoğdu Meydanı'na Yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, “Adalet için Gündoğdu Meydanı’nda buluşuyoruz” sloganıyla bir miting düzenledi. Bu çağrıya yanıt veren binlerce İzmirli, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirmek için Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

23.03.2025 21:10  Güncelleme: 00:19
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(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, "Adalet için Gündoğdu Meydanı'nda buluşuyoruz" sloganıyla bir miting düzenledi. Bu çağrıya yanıt veren binlerce İzmirli, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirmek için Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Miting öncesinde çeşitli gruplar farklı noktalarda bir araya gelerek yürüyüşler düzenledi. Üniversite öğrencileri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ÖSYM binası önünde toplanırken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri Mimarlık Merkezi önünde buluştu. Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ise Lozan Meydanı'nda toplandı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyüşe başlayarak Lozan Meydanı'nda diğer gruplarla birleşti. Burada birleşen gruplar hep birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdüler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Ardından Yüz Binlerce İzmirli, Gündoğdu Meydanı'na Yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Ardından Yüz Binlerce İzmirli, Gündoğdu Meydanı'na Yürüdü - Son Dakika
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