Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Ulaş Karasu: "12 Eylül'de Postallıların Yaptığını Kravatlı Savcılar, Hakimler Yapmaya Çalışıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Ulaş Karasu: "12 Eylül'de Postallıların Yaptığını Kravatlı Savcılar, Hakimler Yapmaya Çalışıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak "12 Eylül'de postallıların yaptığını kravatlı savcılar, hakimler yapmaya çalışıyor. CHP 102 yıllık bir siyasi parti bu zulümlere karşı da dimdik duruyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için çıktığımız yolda AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan çok rahatsız olmuştur" dedi.

23.03.2025 13:36  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak "12 Eylül'de postallıların yaptığını kravatlı savcılar, hakimler yapmaya çalışıyor. CHP 102 yıllık bir siyasi parti bu zulümlere karşı da dimdik duruyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için çıktığımız yolda AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan çok rahatsız olmuştur" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialı Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"Cumhuriyeti kurmuş, Türkiye'yi çok partili sisteme taşımış, demokrasiyi getirmiş, 12 Eylül'de kapısına kilit vurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ne yazık ki 12 Mart'ta yapılamayanlar 12 Eylül'de postallıların yaptığını kravatlı savcılar, hakimler yapmaya çalışıyor. CHP 102 yıllık bir siyasi parti bu zulümlere karşı da dimdik duruyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için çıktığımız yolda AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan çok rahatsız olmuştur. Bunun hıncını, öcünü almak için de bugün Ekrem Başkanımıza karşı siyasi bir karar vermiş durumda. Onların zulmü ve adaletsizliklerine karşı ne Ekrem Başkan bir adım geri atar ne de bizler bir adım geri gideceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirene kadar, tek adam rejiminden kurtulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 81 ilde kurulan sandıklarda vatandaşlarımız demokrasiye, Ekrem İmamoğlu'na, CHP'ye sahip çıkıyorlar. Bizler de onların bu mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Ulaş Karasu, İstanbul, Politika, Mahkeme, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Ulaş Karasu: '12 Eylül'de Postallıların Yaptığını Kravatlı Savcılar, Hakimler Yapmaya Çalışıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

13:01 İstanbul’daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu’na soğuk duş İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş
12:26 Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu’ndan ilk açıklama Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:57 Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı
10:04 Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
09:01 İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
09:54 Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:30 Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 14:37:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Ulaş Karasu: "12 Eylül'de Postallıların Yaptığını Kravatlı Savcılar, Hakimler Yapmaya Çalışıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement