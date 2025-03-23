Ekrem İmamoğlu Tutuklandı... Ulaş Karasu: "12 Eylül'de Postallıların Yaptığını Kravatlı Savcılar, Hakimler Yapmaya Çalışıyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak "12 Eylül'de postallıların yaptığını kravatlı savcılar, hakimler yapmaya çalışıyor. CHP 102 yıllık bir siyasi parti bu zulümlere karşı da dimdik duruyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için çıktığımız yolda AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan çok rahatsız olmuştur" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" iddialı Medya A.Ş. soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"Cumhuriyeti kurmuş, Türkiye'yi çok partili sisteme taşımış, demokrasiyi getirmiş, 12 Eylül'de kapısına kilit vurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün ne yazık ki 12 Mart'ta yapılamayanlar 12 Eylül'de postallıların yaptığını kravatlı savcılar, hakimler yapmaya çalışıyor. CHP 102 yıllık bir siyasi parti bu zulümlere karşı da dimdik duruyor. Bugün de Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak için çıktığımız yolda AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan çok rahatsız olmuştur. Bunun hıncını, öcünü almak için de bugün Ekrem Başkanımıza karşı siyasi bir karar vermiş durumda. Onların zulmü ve adaletsizliklerine karşı ne Ekrem Başkan bir adım geri atar ne de bizler bir adım geri gideceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirene kadar, tek adam rejiminden kurtulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 81 ilde kurulan sandıklarda vatandaşlarımız demokrasiye, Ekrem İmamoğlu'na, CHP'ye sahip çıkıyorlar. Bizler de onların bu mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."