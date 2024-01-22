Ekvador\'da gözaltına alınanların sayısı 2.763\'e yükseldi

KİTO, 21 Ocak (Xinhua) -- Ekvador'da "silahlı iç çatışma hali" devam ederken, gözaltına alınanların sayısı 2.763'e yükseldi.

Ekvador hükümeti, 9 Ocak'tan bu yana ülkeyi etkisi altına alan bir dizi saldırı ve şiddet olayına ilişkin Pazar günü yayımladığı son raporda, gözaltına alınanların 158'inin "terörle" suçlandığını belirtti.

Rapora göre gözaltılar, 9-21 Ocak tarihleri arasında polis ve silahlı kuvvetler tarafından yürütülen 31.539 operasyon sırasında gerçekleştirildi.

Raporda, "teröristlere" ve suç gruplarına karşı yürütülen operasyonların, "vatandaşların barış ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik talepleri" doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

9 Ocak'ta organize suç gruplarının "savaş" tehdidinde bulunmasının ardından, Ekvador devlet başkanı ülkede "silahlı iç çatışma hali" ilan etmiş ve bu gruplara karşı askeri operasyonlar başlatılmasına yetki vermişti.