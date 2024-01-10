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Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu geçici olarak kapalı - Son Dakika
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Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu geçici olarak kapalı

Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan silahlı iç çatışmalar nedeniyle geçici olarak kapalı kalacak. Çinli işletme ve vatandaşlarla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bildirilmedi.

Ekvador\'daki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu geçici olarak kapalı
10.01.2024 - 11:26,
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MEKSİKO, 10 Ocak (Xinhua) -- Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu, 10 Ocak'tan itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak kapalı kalacak.

Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği'nden Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki Çinli işletme ve vatandaşlarla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bildirilmedi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede baş gösteren silahlı iç çatışmalar nedeniyle Pazartesi günü 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Ekvador'daki Çin Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu geçici olarak kapalı - Son Dakika
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