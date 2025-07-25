El Halil'de Bir Filistinli Genç Öldürüldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil'e bağlı Zahiriyye kasabasında Vedi Muhammed Osman Semamira'nın (19) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerin, Filistinli gencin naaşını da alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.