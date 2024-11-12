El-Hilaliyye'de 450 Kişi Hayatını Kaybetti

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PORT Sudan'da 19 aydır ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatmasındaki Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira'nın el-Hilaliyye şehrini 19 gündür kuşatma altında tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada, el-Hilaliyye'de gerçek mermiyle vurularak, tükettikleri gıdadan zehirlenerek veya tıbbi bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiği belirtildi ve bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, silahlı şiddet ve saldırı dalgasının ardından 20-30 Ekim'de 135 bin 400 kişinin Cezira'dan komşu eyaletler Gadarif, Kesela ve Nil Nehri'ne geçtiği ifade edildi.

Sudan Doktorlar Sendikasından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, 25 Ekim'den itibaren el-Hilaliyye'de 200 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Başta Türkiye olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında olduğu birçok ülke, Cezira'da yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.