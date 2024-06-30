Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadın - Son Dakika
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Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadın

Elazığ'da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eski eş tutuklandı.

30.06.2024 22:35
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Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski eşi E.E. tarafından 22 Haziran'da bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Y.B.Ç. (26) kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, Elazığ'da 22 Haziran'da Y.B.Ç, eski eşi E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söylemiş, bunun üzerine E.E, Y.B.Ç'ye oğlunu dedesinin evinde verebileceğini belirtmişti.

Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile eski eşi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Y.B.Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekiplerince gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Elazığ, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadın - Son Dakika

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