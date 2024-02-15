Elazığ'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

Elazığ\'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Elazığ'da başladı. Gençler, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları hakkında bilgi alırken, çeşitli kurumların ürettiği ürünleri de inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca bilgi yarışması ve sosyal kültürel aktiviteler de yer aldı.

15.02.2024 20:59  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Elazığ'da başladı.

Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde, "Geleceğin burada devletin senin yanında", "Gençlerin hayali bizlerin vazifesi" sloganlarıyla 30'u aşkın kurum ile kuruluş, gençleri kamuyla buluşturacak ve devlet teşviklerinin tanıtıldığı stantlar açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile üniversitelerde okuyan gençler ve aileleri ilgi gösterdi.

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, ayrıca emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılan çeşitli teknolojik cihazlar, silahlar ile savunma sanayisinden teknolojiye, iletişimden tarıma kadar birçok alanda üretilen ürünleri de inceleme ve görme imkanı buldu.

Bilgi yarışması, sosyal ve kültürel aktivitelerin de yer aldığı etkinlikte ziyaretçiler, milli muharip uçak KAAN'ın simülatörünü de deneyimleme fırsatı buldu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy ve kurum yetkilileri de stantları gezdi.

AA standı da yerini aldı

Anadolu Ajansı (AA) da stant açan kurumlar arasında yerini aldı.

Vali Toraman, Rektör Prof. Dr. Göktaş, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ersoy'un da ziyaret ettiği stantta, AA çalışanları, staj ve kariyer programları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Elazığ, Etkinlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Gençlere Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement