Elazığ'da İstanbul'dan getirilen çift katlı otobüs ekmek teknesine dönüştü - Son Dakika
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Elazığ'da İstanbul'dan getirilen çift katlı otobüs ekmek teknesine dönüştü

Elazığ'da uzun yıllar lokanta sektöründe çalışan Saim Demirel, İstanbul'dan getirdiği 2007 model çift katlı otobüsü mutfak ve yemek alanı olarak dizayn ederek ekmek teknesine dönüştürdü. Müşterilerin beğenisini kazanan bu farklı işletme, Elazığ'a yeni bir lezzet ve mekan seçeneği sunuyor.

29.06.2024 11:03
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Elazığ'da 42 yaşındaki Saim Demirel, İstanbul'da uzun yıllar hizmet verdikten sonra devre dışı bırakılan 2007 model çift katlı halk otobüsünü dizayn ederek ekmek teknesi yaptı.

Kentte uzun yıllar lokanta sektöründe çalışan Demirel, kendi işinin patronu olmak için 2018 yılında satın aldığı eski model bir minibüsün içinde mutfak bölümü oluşturarak Malatya Caddesi'nde yoldan geçen sürücüler için ekmek arası köfte yapmaya başladı.

Yaklaşık 6 yıl minibüste köfte hizmeti sunan Demirel, zamanla müşteri potansiyelinin artması ile kış aylarında sıcak bir ortamda yemek hizmeti sunmak için daha büyük bir araç arayışına girdi.

Araştırmaları sonucu yaklaşık 6 ay önce İstanbul'da uzun yıllar halk otobüsü olarak kullanıldıktan sonra hizmet dışı bırakılan 2007 model çift katlı otobüs satın alan Demirel, alt katını mutfak bölümü, üst katını ve çevresini masalarla yemek yeme alanı olarak dizayn etti.

Ataşehir Mahallesi'nde ekmek arası köfte hizmeti veren Demirel, AA muhabirine, 20 yaşından itibaren yemek sektöründe çalıştığını, kendi işinin patronu olmak için 2018 yılında satın aldığı minibüste köftecilik yapmaya başladığını belirtti.

Minibüste yaptığı köftelerin beğenilmesiyle müşteri potansiyelinin arttığını ifade eden Demirel, "Minibüsümüz zamanla küçük gelince daha farklı, büyük bir araç arayışına girdim. İstanbul'da bu otobüsü satın aldım. Otobüsü lokanta şeklinde dizayn edip Elazığ'a getirerek müşterilerimizin hizmetine sunduk." dedi.

Müşterilerden güzel tepkiler aldığını dile getiren Demirel, işini severek yaptığını anlattı.

Müşteri Ufuk Tokgöz farklılıkların insan hayatına renk kattığını belirterek, "Elazığ'da bu tür işletmelerin artmasını, daha farklı lezzetlerin kente kazandırılması istiyoruz." diye konuştu.

Muhammed Karakaya ise Saim ustayı köftelerinin lezzetli olmasının yanı sıra farklı bir mekanda yemek hizmeti sunduğu için de tercih ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da İstanbul'dan getirilen çift katlı otobüs ekmek teknesine dönüştü - Son Dakika

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