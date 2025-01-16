Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kurye Ağır Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kurye Ağır Yaralı

Elazığ\'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kurye Ağır Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada, otomobille motosikletin çarpışması sonucu kurye A.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

16.01.2025 16:45  Güncelleme: 16:50
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ELAZIĞ'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada aracın altında kalan kurye A.A., ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Kurye A.A idaresindeki 23 AFC 178 plakalı motosiklet ile K.K. idaresindeki 06 ED 1271 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilin altında kalan kurye A.A., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan A.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Kurye Ağır Yaralı - Son Dakika

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