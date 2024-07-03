Elazığ'da Öğrenciler, Gönüllü Öğretmenlerin Yardımıyla LGS'de Başarı Gösterdi

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Elazığ'da bir ortaokulun öğrencileri, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarı gösterdi.

Mustafa Kemal Ortaokulu'ndaki 7 gönüllü öğretmen, hafta sonu okulda verilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) yanı sıra öğrencilerini LGS sınavına daha iyi hazırlamak için hafta içi de okul saatleri dışında ders vermek için seferber oldu.

Öğretmenler, ders dışındaki vakitlerinden feragat ederek belirledikleri 48 öğrenciye sessiz ders çalışma imkanı sundu ve onların konu tekrarı yapmalarını, kitap okumalarını, test çözmelerini ve deneme sınavlarına girmelerini sağladı.

Sınava hazırlanan öğrencilerden 20'si Türkiye genelinde yüzde 5'lik, 23'ü de yüzde 10'luk dilime girerek 400 ve üzeri puan aldı.

"İnşallah güzel okullarda eğitimlerine devam edecekler"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, öğretmenlerin büyük emek vererek sınava hazırladıkları öğrencilerin büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Yıl boyunca verilen emeğin karşılığının alındığını aktaran Yiğit, kurslarda eğitim alan öğrencilerin ciddi başarılar elde ettiğini belirtti.

Öğrencilerin sınavda güzel sonuçlar aldığını kaydeden Yiğit, "İnşallah güzel okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu öğrenciler rehberlik, derslere katılım ve sınava hazırlık sürecini öğretmenleri nezaretinde yürüttü." dedi.

Sınava giren öğrencilerin tam puan alacak seviyede olduğunu anlatan Yiğit, bütün öğrencilerin belli bir seviyeye gelmiş olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Yiğit, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan öğrencilerin toplu olarak aldığı başarıydı. Kursa katılan 48 öğrencimizin 20'si oldukça iyi derecelerle yüzde 5'lik dilimin içerisinde yer aldı. 23 öğrenci de yüzde 10'luk dilime girdi. Elde edilen başarı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de bu toplam değeri arttırmak istiyoruz. Şehir ve ülke başarısını ön plana çıkarmak için çalışmalarımız bundan sonra da sürecek."

Öğretmen Gülden Özdemir de 30 yılık öğretmen olduğunu, bu uygulamayı kendisinin önerdiğini söyledi.

Çalışmaya diğer öğretmen ve velilerin de destek verdiğini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Tamamen gönüllülük usulüyle öğleden sonra kendi vaktimizden ayırarak çalışmalara başladık. Gönüllü öğretmenlerimizin ve rehber öğretmenlerimizin de desteğiyle güzel başarılar elde ettik. Mesai kavramına göre çalışmadık. Saat fark etmeksizin öğrencilerimizin gönderdiği soruları cevapladık. Kaynak konusunda, psikolojik anlamda desteklemeye çalıştık."

-"Okulumuzun desteği olmasaydı bunu başaramazdım"

Sınavda 493 puan alan Buğçem Ada Yıldırım da sınavda, bir yanlışla yüzde 0,11'lik dilime girdiğini aktardı.

Öğretmenlerinin ve ailesinin hep yanında olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları aktardı:

"Zorlu ve stresli bir LGS dönemi geçirdik. Başarımı ilk olarak düzenli çalışmaya borçluyum. Okulumuzun desteği olmasaydı bunu başaramazdım. Hiçbir kursa gitmeyerek sadece okulumdaki çalışmayla sınava hazırlandım. Hocalarımız bize bu kadar yardım etmeseydi bunun altından kalkamazdık. Düzenli denemelerimiz oluyordu. Orada yanlışlarımı görebiliyordum. Testlerimi çözüyordum. Öğretmenlerimiz çok fazla yardımcı oldu. Öğretmenlerimiz 1 yıl boyunca bize çok emek verdi. Onlar sayesinde bu başarıyı sağladık. Ankara Fen Lisesi'nde okumak istiyorum."

Sınavda 488 puan alan Nisa Nur Bayırkan da 2 yanlışla yüzde 0,29'luk dilime girmeyi başardığını belirtti.

Bayırkan, "Okulumuz bize her zaman yardımcı oldu. Gelecekte uzayla ilgili bir mesleğim olsun istiyorum. Bunun için de Ankara Fen Lisesi ya da Uzay ve Havacılık Meslek Lisesi'nde okumak istiyorum." dedi.

LGS sınavında, 481 puan alan Büşra Tunç ise sınav sürecinde yanlarında olan öğretmenlerine teşekkür etti.