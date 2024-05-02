Elazığ'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Elazığ'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu

Elazığ\'da sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu

Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle sürücüler trafikte güçlük çekti ve bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı. Aksaray Mahallesi'nde su dolan alt geçitte mahsur kalan bir araç, itfaiye ve dalgıç polislerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

02.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Elazığ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken bazı alt geçitler de trafiğe kapatıldı.

Aksaray Mahallesi'nde su dolan alt geçitte bir aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu içinde kimsenin olmadığı tespit edilen araç itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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