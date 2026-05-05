Elazığ\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi 23 Nisan Sokak'ta, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFZ 821 plakalı hafif ticari araç ile 23 EK 771 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
