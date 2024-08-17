Elazığ'da yapımı devam eden TOKİ konutları hızla yükseliyor - Son Dakika
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Elazığ'da yapımı devam eden TOKİ konutları hızla yükseliyor

Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yapımına başlanan 142 TOKİ konutunun eylül ayında depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

17.08.2024 21:53
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Elazığ'da yapımı devam eden TOKİ konutları hızla yükseliyor

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elazığlı afetzedeler için yapımına başlanan 142 TOKİ konutunun eylül ayında depremzede vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde de yaraların sarılması için sahada çalışmalar sürüyor. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da sahada her türlü çalışmanın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde TOKİ tarafından başlatılan yeni konutların inşası sürüyor. Gümüşkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan 142 TOKİ konutunda sona gelindi. Yapımı hızla devam eden TOKİ konutlarının Eylül ayı içerisinde tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden önce Elazığ'ın 2020'de bir deprem yaşadığını belirten inşaat mühendisi Salih Mehmetalioğulları "Depremin yıkıcılığını zaten daha önceden yaşamıştık. 6 Şubat 2023'de de bir deprem yaşadık. Depremden sonra burada yıkım da oldu yapılarda ağır hasar da meydana geldi. O yüzden TOKİ burada yeniden konut ihaleleri yaptı. Bizde burada konut ihalelerinden birini aldık. 2024 Ocak ayında yer teslim tarihiyle birlikte burada şantiyemize başladık. Şantiyemiz toplam 142 konut 8 bloktan oluşuyor. Bütün dairelerimiz 3+1 net 85 metrekaredir. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şuan da yapım olarak yüzde 65 seviyesindeyiz. Eylül sonuna doğru şantiyemizi teslim etmeyi planlıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçen ay şantiyemizi ziyaret etti. Bizimle sürekli irtibat halinde ve şantiyenin durumu hakkında bizden sürekli bilgiler alıyor. Hedefimiz bir an önce burayı yaparak depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da yapımı devam eden TOKİ konutları hızla yükseliyor - Son Dakika

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