Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 20 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan kişilere yönelik 20 günde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1925 sentetik ecza, 428,71 gram sentetik kannabinoid, 115,47 gram metamfetamin, 10,15 gram sentetik kannabinoid, 81,25 gram kokain, 50 gram skunk, 27,17 gram esrar ve 4 hassas terazi ele geçirildi, 20 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 120 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.