Elazığ'ın Baskil ilçesinde sel felaketi sonrası köy yollarında onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde sel felaketi sonrası köy yollarında onarım çalışmaları devam ediyor

Elazığ\'ın Baskil ilçesinde sel felaketi sonrası köy yollarında onarım çalışmaları devam ediyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde düşen sağanak yağışlar sonucu dereler taşarak köy yolları zarar gördü. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından onarım ve iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 24 kilometrelik yolun onarımı tamamlandı ve çalışmalar hava koşullarına bağlı olarak devam ediyor.

06.05.2024 14:49
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde selden zarar gören köy yollarında onarım çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye mevsim normallerinin üzerinde düşen sağanak yağış nedeniyle derelerin taştığı, selden bazı köy yollarının da olumsuz etkilendiği belirtildi.

Ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının yapılarak olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışmalara başlanıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zarar gören köy ve mezralarda başlatılan onarım ve iyileştirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Buna göre Yukarı Kuluşağı köyünde 5, Karoğlu köyünde 3, Resulkahya köyünde 10, Konalga köyünde 6 kilometre olmak üzere toplamda 24 kilometre çalışma yapıldı. Çalışmalar yağış ve yaşanan hasar durumuna göre devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'ın Baskil ilçesinde sel felaketi sonrası köy yollarında onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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