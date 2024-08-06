Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapanıyor - Son Dakika
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Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in San Francisco'daki merkez ofisi kapanıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, California eyaletinin San Francisco kentindeki merkez ofisinin kapanacağı duyuruldu. Çalışanlar San Jose'deki mevcut ofislere taşınacak ve Palo Alto'da yeni bir mühendislik odaklı ofis açılacak.

06.08.2024 11:10
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Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, California eyaletinin San Francisco kentindeki merkez ofisinin kapanacağı duyuruldu.

The New York Times gazetesi, X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino'nun, çalışanlarına gönderdiği e-postaya ulaştı.

Buna göre, e-postada Yaccarino, gelecek haftalarda eski adı Twitter olan X'in San Francisco'daki merkez ofisinin kapanacağını duyurdu.

Çalışanların San Jose'deki mevcut ofislere taşınacağını ifade eden Yaccarino, Palo Alto bölgesinde, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile paylaşılacak mühendislik odaklı bir ofis açılacağını da ifade etti.

Musk, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini taşıma kararı almıştı

Elon Musk, temmuzda, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

Musk'ın kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet yönelimi bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmişti.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a belirtmiş olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

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