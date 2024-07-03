Emekli Polis Memuru Denizde Boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli Polis Memuru Denizde Boğuldu

Emekli Polis Memuru Denizde Boğuldu

Finike ilçesine tatile gelen emekli polis memuru Ömer Şan, denizde serinlemek isterken boğuldu. Şan'ın yakınları tarafından denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Şan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

03.07.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Finike ilçesine tatile gelen emekli polis memuru Ömer Şan (75), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Ankara'da yaşayan emekli polis memuru Ömer Şan, bir süre önce ailesiyle tatil için, daha önce görev de yaptığı Finike ilçesine geldi. Dün öğle saatlerinde serinlemek için denize giren Şan, bir süre yüzdükten sonra fenalaştı. Şan'ın hareketsiz kaldığını gören yakınları, denizden çıkarıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan bir doktor, Şan'a kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Şan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi morgdan alınan Şan, Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Ömer Şan, Antalya, Ankara, Finike, Tatil, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Polis Memuru Denizde Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Polis Memuru Denizde Boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement