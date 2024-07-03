Emekli Polis Tatilde Boğularak Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Finike ilçesinde tatil yapan emekli polis girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Ankara'dan Finike'ye tatile gelen emekli polis Ömer Şan (75), ailesiyle denize kenarına gitti.

Sahilde yüzmek için suya giren Şan bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Oğlu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan Şan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ömer Şan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.