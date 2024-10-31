Emekli Tümgeneral Gazze'deki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
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Emekli Tümgeneral Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Emekli Tümgeneral Brik, İsrail ordusunun Gazze'de zafere uzak olduğunu ve tünellerin hala aktif olduğunu savundu.

31.10.2024 15:47
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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ordularının Gazze Şeridi'nde zafere ulaşmaktan çok uzak olduğunu, Hamas mensuplarının halen tünellerde bulunduğunu ve iki yıl yetecek yiyecek hazırlığı yaptıklarını savundu.

İsrail Ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak görev yapan eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesine verdiği ropörtajda,"İsrail ordusunun Gazze'deki tünellerin imhası konusunda yalan söylediğini" ifade etti.

"Tünellerin çoğunun halen Hamas'ın elinde olduğunu ve ordunun gücünün azalmasından dolayı Gazze Şeridi'ni uzun süre kontrol etmekte zorlanacağını" kaydeden Brik, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde zafere ulaşmaktan çok uzak." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki tünellerin yıkılması konusundaki söylemlerin "yalanlardan" ibaret olduğunu vurgulayan Brik, "başarısız" olarak nitelendirdiği İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "ordu komutanlığının güvenini kaybettiğini ve gitmesi gerektiğini" belirtti.

"İsrail ordusunun yüzde 50'sinin yok edildiğini söylemesinin aksine tünellerin içinde Hamas mensupları varlığını sürdürüyor." diyen Brik, Hamas mensuplarının iki yıl yetecek yiyecek depoladığını iddia etti.

Brik, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem Yahudi Gücü Partisi lideri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hem de Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in tutsağıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ekonomik ve toplumsal açıdan da çöküş sürecinde olduğunu, uluslararası toplumla sorunları bulunduğunu aktaran Brik, "İsrail'in temel sorunu son yıllarda ordusunun bariz bir şekilde azalması, bu da bu toprakları uzun süre elinde tutamayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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