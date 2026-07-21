Emekliler Asgari Ücret Talep etti - Son Dakika
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Emekliler Asgari Ücret Talep etti

21.07.2026 19:17
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Dev Emekli-Sen, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için eylem yaptı.

(ANKARA) - Dev Emekli-Sen üyeleri, Sakarya Caddesi'nden ses yükselterek, "En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Hiçbir emekli aylığı, insanca yaşam sınırının asgari koşulu olan net asgari ücretin altında olmamalıdır. Kök aylık hilelerine ve seyyanen zam oyunlarına derhal son verilmelidir" dedi.

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) üyeleri, Sakarya caddesi önünde bir araya gelerek emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Faize cömert halka cimri bütçe", "Sermaye hizmet emekliye sefalet düzeni" ve "İnsanca yaşamak haktır" pankartları ardında toplanan emekliler, "Saraya değil emekliye bütçe", "AKP'den hasabı emekliler soracak", "Zam zulüm sefalet emekliye ihanet", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Örgütlü emekli yenilmez bir güçtür" ve "Emekliyiz haklıyız kazanacağız" sloganları attı."

Dev Emekli-Sen adına basın açıklamasını Dev Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz okudu. "Bugün karşı karşıya kaldığımız toplumsal ve ekonomik tablonun adı 'Sermayeye Hizmet, Emekliye Sefalet' düzenidir!" diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Ekonomik krizin faturasını bizlere kesmeye çalışanlara mesajımız nettir: Yıllarca ürettik, değer yarattık, vergimizi ve primimizi eksiksiz ödedik. Bizim bu ülkenin her karışında emeğimiz var, hakkımız var ve insanca yaşayabileceğimiz onurlu bir emeklilik dönemi istiyoruz. Bu mücadeleyi kazanıncaya kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Bu sadece emeklinin değil; koskoca bir toplumun geleceğinin, umudunun ve yarınlarının yok edilmesidir. Biz bu karanlığı, bu geleceksizlik dayatmasını reddediyoruz. Bizler sadece şikayet etmiyoruz; hakkımız olanı ve bu krizden çıkışın asgari şartlarını talep ediyoruz. Siyasi iktidarın kulaklarını tıkadığı, görmezden geldiği acil taleplerimizi bir kez daha ilan ediyoruz:"

"SAĞLIKTA KATKI PAYLARI KALDIRILMALIDIR"

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Hiçbir emekli aylığı, insanca yaşam sınırının asgari koşulu olan net asgari ücretin altında olmamalıdır. Kök aylık hilelerine ve seyyanen zam oyunlarına derhal son verilmelidir. İntibak Yasası derhal çıkarılmalıdır. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki derin uçurumu kapatacak, adaleti sağlayacak bir İntibak Yasası Meclis'ten ivedilikle geçirilmelidir. Aynı prim gün sayısı ve aynı koşullarla emekli olanların aylıkları eşitlenmelidir. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalıdır. Emeklilerin ilerleyen yaşlarıyla birlikte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır. Hastane, ilaç, muayene ve ameliyat adı altında alınan her türlü katkı payı ve ek ücret uygulamasına son verilmelidir. Sendikal haklar ve toplu sözleşme masası tanınmalıdır. Emeklilerin sendikal örgütlenmesi önündeki tüm yasal ve bürokratik engeller kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Asgari Ücret Talep etti - Son Dakika

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