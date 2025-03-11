Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Talebi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Enflasyon karşında eriyen bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Kanun teklifi de verdik ama AKP iktidarı emekliye yaşamı dar etmeye ve ezmeye devam ediyor. Mecliste kanun teklifi görüşülürken artırılması için mücadele vereceğiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyesine bin liralık bir düzeltme yapılmasını öngören kanun teklifini eleştirdi.

Gürer, "Enflasyon karşında eriyen bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Kanun teklifi de verdik ama AKP iktidarı emekliye yaşamı dar etmeye ve ezmeye devam ediyor. Mecliste kanun teklifi görüşülürken artırılması için mücadele vereceğiz. Emekli yanında her kesim ekonomik krizden doğrudan etkileniyor. Verilerde durumun vatansaş açısından giderek daha sorunlu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının, 21- 28 Şubat haftasında 78,8 milyar lira artarak, 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştığını belirten Gürer, "Bu artışla birlikte, bireysel kredilerin bakiyesi 2 trilyon 209 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 1 trilyon 997 milyar liraya yükseldi. 2024 yılında vatandaşlar, kredi kartı ve tüketici kredileri için bankalara 856 milyar liralık rekor faiz ödemesi yaptı. Bu yılın sadece ocak ayında yapılan faiz ödemesi ise 89 milyar lirayı buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,24'lük bir artışa işaret ediyor. Bu veriler 2025 yılında vatandaşların faiz yükünün 1 trilyon lirayı aşacağını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

"Ocak ayında 303 bin 367 kişi icra takibine girdi"

Ömer Fethi Gürer, 2025 yılının sadece ocak ayında 178 bin 382 kişi bireysel kredi borcunu, 194 bin 163 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 65'lik artışlar anlamına geliyor. Toplam ise ocak ayında 303 bin 367 kişi icra takibine girdi. Borcu yüzünden takipte olan vatandaş sayısı 4 milyona yaklaştı. Risk Merkezi verilerine göre, bankaların takibinde 2 milyon 530 bin 873 kişi, varlık yönetim şirketlerinin takibinde ise 2 milyon 71 bin 96 kişi bulunduğunu ve bu durumun toplamda 3 milyon 977 bin 310 kişinin icra takibi altında olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Bankaların batık kredi stoku da bir haftada 5 milyar lira daha arttığına dikkat çeken Gürer, "Bankaların vadesinde tahsil edemediği batık krediler, 28 Şubat itibariyle 334 milyar liraya yükseldi. Bu rakam, 2024 yılının son haftasına göre yüzde 16,1'lik bir artışa işaret ediyor. Özellikle bireysel krediler ve kredi kartı borçlarının takibe düşme eğilimi son aylarda hızla artarken, bankaların batık kredi stoku da bir haftada 5 milyar lira daha arttı."

"280 bin KOBİ kredi hesabı takipte bulunuyor"

KOBİ'lerin bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının, ocak ayında 114,8 milyar lira artarak 4 trilyon 487 milyar liraya yükseldiğini ifade eden CHP'li Gürer, tarım sektörünün de bankacılık sektörüne olan kredi borçlarının, ocak ayında 21,1 milyar lira artarak 890 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

İcra dairelerine 1 Ocak – 7 Mart 2025 tarihleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısının, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 1 milyon 948 bine ulaştığını bildiren Gürer, UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının ise 22 milyon 686 bine yükseldiğini, bu rakamın, son bir yılda 1 milyon 176 bin dosyalık bir artışa işaret ettiğini kaydetti.