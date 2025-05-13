Emeklilere Bayram İkramiyesi Talebi

(TBMM) - Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Emeklimiz unutuldu, asgari ücretli kardeşimiz çaresiz bırakıldı. Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmeli." dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası'nın 11. yıldönümünde, hayatını kaybeden işçileri rahmetle andı. Benzer faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve davet etti.

"Engelliler için kalıcı adımlar atılmalı"

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle konuşan Kılıç, engellilerin haklarını bir lütuf değil, temel bir hak olarak tanımladı. Engelli vatandaşların taleplerini tek tek sıralayan Kılıç, bu alandaki çalışmalarda koordinasyonu sağlamak amacıyla "Engelliler Bakanlığı"nın kurulması gerektiğini ifade etti.

"Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmeli"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ekonomik krizle boğuşan vatandaşların içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Kılıç şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de emekli maaşı 15 bin lira, açlık sınırı ise 22 bin lirayı aştı. Emeklimiz unutuldu, asgari ücretli kardeşimiz çaresiz bırakıldı. Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmeli. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmemeli. Kurban kesemeyecek ailelere ayni yardımlar ivedilikle ulaştırılmalı. Asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmeli. Bu düzen değişmeli. Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz insanca yaşamalı. Bayramlar bayram gibi yaşanmalı. Kurban kesemeyen değil, kurbanını paylaşan bir toplum olmalıyız."