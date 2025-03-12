Emeklilerin Bayram İkramiyesi Yetersiz - Son Dakika
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Emeklilerin Bayram İkramiyesi Yetersiz

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CHP'li Aşkın Genç, bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

12.03.2025 12:27
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(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak bin liralık zam ile ilgili, "2018'de bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi yedi yılda sadece 4 katına çıkarılmış durumda. Oysa aynı dönemde ekmeğin, etin fiyatı 10 kat ve 15 kat zamlandı. Bayram ikramiyesi en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören torba kanun teklifine tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Genç, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti. Genç, şunları söyledi:

"İktidar, emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkardığını müjde gibi sunuyor ancak gerçekler çok farklı. 2018'de bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi yedi yılda sadece 4 katına çıkarılmış durumda. Oysa aynı dönemde ekmeğin, etin fiyatı 10 kat ve 15 kat zamlandı. TÜİK'in düşük gösterdiği resmi enflasyona bile baktığımızda emeklilere yapılan artışın gerçekte bir kayıp olduğu açıkça görülüyor.

Emekliler düşük maaşlarla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken bu düzenleme hiçbir yaraya merhem olmuyor. Emeklilere bayramda verilen 4 bin lira bir faturayı bile ödeyemez hale geldi. Buradan iktidara soruyorum: Bu ülkenin emeklisi otuz yıl çalıştıktan sonra açlıkla mı mücadele edecek? Bayram ikramiyesi en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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