Emet'te Saldırıya Ev Hapsi
AK Parti İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda gözaltına alınan A.A. ev hapsine alındı.
EV HAPSİ VERİLDİ
Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli A.A. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen A.A. hakkında ev hapsi adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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