Emine Erdoğan'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' paylaşımı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan\'dan \'Dünya İnsan Hakları Günü\' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkının, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde olduğunu belirterek, "Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim.

10.12.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, insanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkının, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde olduğunu belirterek, "Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim. Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçek amacına kavuşturalım. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır" dedi.

Emine Erdoğan, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun Gazze'yi 'çocuk mezarlığı' olarak tanımlamasının üzerinden 410 gün geçtiğini ve bugün soykırımın 431'inci günü olduğunu belirtti. Gelinen noktada İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmede hakları koruma altına alınmış 'insan' tanımının, sadece Batı'nın belirlediği sınırların içindekileri kapsadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanlığın en temel hakkı olan yaşam hakkı, Gazze'de acımasız bir yok oluşun pençesinde. Masumların zalimce öldürüldüğü bu düzende hak ve hukuk kavramları da içi boş birer söze dönüşmüş durumda. Zira insan hakları, sadece kağıt üzerinde değil, eylemlerimizde, duruşumuzda ve sesimizde anlam bulur. Ortak gücümüzü etkili bir eyleme dönüştürerek karanlığı dağıtacak umudu birlikte büyütelim. Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçek amacına kavuşturalım. Yoksa bugün, insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazınacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' paylaşımı - Son Dakika

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